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Склады с БК взлетели в воздух: работа пограничников по оккупантам на Луганщине — видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Склады с БК взлетели в воздух: работа пограничников по оккупантам на Луганщине — видео

В Луганской области склады из БК взлетели в воздух/Фото: скриншот

Пограничники показали, как уничтожили склады и технику оккупантов.

Украинские пограничники уничтожили склады и технику оккупантов на Сватовском направлении, в Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

На видео – работа аэроразведчиков 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Госпогранслужбы.

"На Сватовском направлении пилоты ударных БпЛА уничтожили 5 единиц вражеской техники, среди которой 2 единицы бронированной (БТР и ББМ), взлетели в воздух 2 состава боекомплекта. Повреждены 1 САУ, 1 БРДМ, 1 ББМ, 3 легковых авто и 1 грузовик У. И конечно же, нанесено огневое поражение по укрытиям оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, под Авдеевкой до десятки оккупантов сдались в плен – что известно.

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Склады из БК взлетели в воздух – работа пограничников в Луганской области

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Дата публикации
Просмотры
411
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