Склады с БК взлетели в воздух: работа пограничников по оккупантам на Луганщине — видео

Пограничники показали, как уничтожили склады и технику оккупантов.
Украинские пограничники уничтожили склады и технику оккупантов на Сватовском направлении, в Луганской области.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
На видео – работа аэроразведчиков 10-го отдельного отряда оперативного реагирования Госпогранслужбы.
"На Сватовском направлении пилоты ударных БпЛА уничтожили 5 единиц вражеской техники, среди которой 2 единицы бронированной (БТР и ББМ), взлетели в воздух 2 состава боекомплекта. Повреждены 1 САУ, 1 БРДМ, 1 ББМ, 3 легковых авто и 1 грузовик У. И конечно же, нанесено огневое поражение по укрытиям оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, под Авдеевкой до десятки оккупантов сдались в плен – что известно.
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