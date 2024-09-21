Склады с "Искандерами" и аэродром Шайковка: дроны успешно ударили по объектам в РФ

В ночь на субботу, 21 сентября, беспилотники СБУ организовали "хлопок" в Тверской и Калужской областях РФ.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в спецслужбах.

Отмечается, что ночью взрывалось на 23-м арсенале главного артиллерийского управления российского Минобороны возле населенного пункта Октябрьской Тверской области. Там войска РФ хранили артиллерийское и ракетное вооружение для оперативно тактических ракетных комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У". После "прилетов" дронов на складе началась детонация. Зафиксировано пять очагов пожаров.

Дроны СБУ также поразили инфраструктуру военного аэродрома Шайковка в Калужской области. Но в этом аэропорту дислоцируются самолеты стратегической авиации ТУ-22М, которые регулярно обстреливают Украину.

"СБУ вместе со всеми Силами обороны Украины системно уменьшает ракетно-артиллерийский потенциал врага. На этой неделе мы уже взорвали большой арсенал в Торопке Тверской области. Сегодня пришел черед следующего по размерам состава — одного из важных логистических пунктов врага, где хранились боеприпасы для ударов по Украине. Сезон "падения обломков" в самом разгаре", — сообщил информированный источник в СБУ.