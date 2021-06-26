"Складываются определенные альтернативы": в ТКГ рассказали о возможном дальнейшем развитии "Минского процесса"

Арестович говорит, что пока Запад не может повлиять на позицию России по Украине.

Советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил, что пока замены Минским соглашениям нет, но есть определенные альтернативы.

Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Арестович пояснил, что в содержании работы ТКГ есть два аспекта: стратегический, о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский, и тактический — имеются в виду конкретные вопросы безопасности, открытие КПВВ, обмен пленными, социальные вопросы, выплата пенсий, которые они решаются одновременно со стратегическими .

"Не скажу, что мы в этом уж слишком эффективны, как ТКГ в целом. Но мы понимаем простую вещь – альтернативы Минским соглашениям при всех глупостях при подписании, имею в виду "сначала выборы, а потом граница", других предложений в мире нет. Сейчас складываются определенные альтернативы – план Кравчука, предложенный в ноябре, и кластеры, которые внесли вместе Франция, Германия и Украина на рассмотрение России. Это, можно сказать, дальнейшее развитие "Минска", — отметил советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Кроме того, Арестович высказал мнение, что коллективный Запад пока не может сдвинуть Россию с ее позиций в отношении Украины.

Сейчас была встреча Байдена и Путина. Будет ряд консультаций с Меркель в июле. Интенсивные консультации начались между Ермаком и Нуланд. Думаю, где-то месяц-два пойдет на консультации. Думаю, где-то в октябре мы, во-первых, будем иметь другую архитектуру безопасности в Восточной Европе, а во-вторых, попытки приобретения новых решений, которые, возможно, во что-то выльются. Думаю, это лето будет в определенной степени решающим", — подытожил советник украинской делегации в ТКГ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять. Он отметил важность обновления Минского переговорного процесса. По мнению украинского президента, "Минск" должен быть гибким. Также Зеленский поддерживает привлечения к мирным переговорам других государств, что может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изменение Минских договоренностей, обновить которые предлагает украинский президент Владимир Зеленский для урегулирования конфликта на Востоке, может привести к "резни" на Донбассе.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку