"Скольких жертв можно было избежать": как на интервью Зеленского о подготовке к войне отреагировали украинцы

В Сети вызвала волну обсуждений и возмущения информация в статье Washington Post о подготовке Украины к войне, в которой президент Владимир Зеленский объяснил, почему население не предупредили о планируемом вторжении России.

Заметим, Зеленский сказал, что если бы власти раньше времени предупредили украинцев о полномасштабном вторжении РФ, то враг захватил бы Украину за три дня, ведь это посеяло бы хаос в обществе.

ТСН.ua собрал реакцию политиков, журналистов и других членов общества на такие слова президента и статью WP.

Что говорят политики

Так, у народного депутата Иванны Клипмуш-Цинцадзе возник целый ряд вопросов после интервью президента и изложенной в статье информации. В частности, политик раскритиковала заявление Зеленского о возможных финансовых потерях государства в случае предупреждения общества о вторжении.

"Итак, 7 млрд долларов. Именно во столько высшее руководство страны оценило жизнь тысяч украинцев. Говорят, боялись, что экономика будет ежемесячно терять эту сумму, если бы власти предупредили людей о российском нападении. Мы уже не узнаем, как было бы на самом деле, но знаем последствия убаюкивания, и они страшнее любых денег", – написала Клипмуш-Цинцадзе в Сети.

Она отметила, что после войны должны появиться ответы на ряд вопросов и опубликовала их перечень. Среди этих вопросов, в частности, есть следующие: "Почему не создавались резервы? Почему не рыли хотя бы траншеи на северной и восточной границе; не создавали банки крови; запасы медицины, топлива, воды и т.д. Почему в ответ на стягивание российских войск до границы мы, как бы сделала любая другая страна, не начали свои учения и не перебросили на границу свои подразделения, а ждали утра 24 февраля? Почему юг враг проходил маршем и кто дал тот зловещий приказ на разминирование?"

"Действительно открытых вопросов много. Те, что перечислила Иванна Климпуш-Цинцадзе – лишь начало этого списка… Итак, власть знала и ничего не делала. Почему?!" – написала народная депутат Ирина Фриз.

Нардеп Николай Княжицкий прокомментировал тезис президента о том, что украинцев не предупреждали о вторжении во избежание паники.

"Допустим, власти действительно не хотели говорить об угрозе нападения, чтобы не спровоцировать панику. Но кто мешал готовить север и юг к атаке? Мы в ЕС до последнего требовали выделить 50 млрд на армию, а над нами смеялось большинство в Верховной Раде", – написал нардеп в Сети.

Он добавил, что общался с министрами за несколько дней до вторжения и "они искренне верили, что враг будет атаковать только на донецком направлении. Несмотря на очевидные факты".

"Тут вопрос об уроках, которые власть должна извлечь. Слушайте и людей с другими взглядами, даже политических конкурентов", — призвал Княжицкий.

Что говорят журналисты

Главная редактор онлайн-издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева заявила, что ее лично очень оскорбляют все эти заявления представителей власти о подготовке или неподготовке к войне. Ведь становится очевидным, пояснила журналистка, что ее "умственные способности (как и умственные способности миллионов украинцев) подвергают сомнению эти многочисленные версии, которые опровергают друг друга".

"Не готовились, потому что не верили, не ожидали. Не готовились, потому что тогда бы это уничтожило страну финансово. Не готовились, потому что не были сформированы ударные группировки. Не готовились, потому что (еще один вариант)", – перечислила все версии Мусаева.

"И по этим словесным конструкциям, которые меняются быстрее декораций в театре, вместо 7 млрд спасенных долларов, появляются конкретные потери, скорая оккупация юга, неподготовленное, запуганное мирное население, которое спасалось как могло, когда российские войска пришли в их города и поселки. И рано или поздно на эти вопросы придется ответить честно. А не путаться в версиях", – отметила главная редактор "УП".

По ее мнению, после этого власти не сделали никаких выводов, ведь они сейчас не готовят население к вероятно сложной зиме.

Украинский журналист Сергей Моругин тоже прочитал публикацию WP и написал в Сети, что изложенная информация больше похожа на оправдание провала западных спецслужб.

"Пишут, американцы предупреждали, что Путин нападет. Пишут, что были подробности: со всех сторон. Ценные подробности. Больше похоже на оправдание провала западных спецслужб, которые якобы предупреждали, но толку от этого предупреждения не было никакого", – говорится в сообщении.

Журналист объяснил, что в реальности главное нападение России на Украину было не со всех сторон, а из аэропорта Гостомель. Именно из Гостомеля российский спецназ должен был двинуться в Киев, захватить или уничтожить Зеленского и засунуть туда Януковича. Моругин заметил, что не слышал, чтобы западные спецслужбы об этом предупреждали.

"Были списки предателей переданы американской разведкой? До сих пор таких списков нет. Американцы что-то начали подозревать, когда корреспондент CNN Мэтью Ченс сделал репортаж из гостомельского аэропорта, где россияне прогуливались, как у себя дома. Итак, видим не триумф западных спецслужб, а провал", – написал журналист.

Украинский журналист, главный редактор онлайн-издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов обвинил Зеленского во лжи.

"Президент Зеленский признал, что лгал украинскому народу, и сознательно не сообщал о неминуемой войне, несмотря на предупреждения НАТО. Потрясающее и просто аморальное интервью президента Владимира Зеленского американскому изданию "Вашингтон пост", – написал журналист в Сети.

"Зеленский был подробно проинформирован о неизбежности войны со стороны России, но не принял меры, которые предусматриваются на случай вражеского вторжения. Президент лгал, что никакого вторжения не будет, а будут шашлыки и майские праздники, и его власть дискредитировала тех, кто несколько месяцев утверждал о необходимости готовиться к бою. Таким образом, президент дезорганизовал самостоятельную подготовку граждан к обороне страны или к эвакуации мирных жителей, следствием чего стали многочисленные жертвы граждан Украины", — говорится в заявлении Бутусова.

Журналист Богдан Буткевич написал, что интервью Зеленского для WP развеяло любые попытки лжи главы государства на тему: "нас не предупредили о войне должным образом".

"Честно – у меня волосы дыбом на голове встают, когда я прочитал, что этот персонаж сказал об эвакуации. Мол, если бы сказали раньше о войне, то все убежали бы за границу. Это о людях, которые под танки сами становились 24 числа. Ну, и относительно эвакуации. Как может человек, на чьей совести Мариуполь, Буча, Херсон и куча всех других захваченных территорий, говорить, что эвакуация бы завалила страну?" – говорится в отрывке из сообщения журналиста.

Как реагируют украинцы в Сети

#WP : #США еще осенью знали, что #Путин собирается оккупировать #Украину и оставить от нее только западную часть #Зеленский @ZelenskyyUa вас тоже предупредили – почему вы вопреки требованиям Конституции Украины не предупредили украинцев? — Роман Москаль (@RomanMoskal70) August 16, 2022

О предупреждении союзников:

«Зачем мне все эти предупреждения? Зачем мне сводить наше общество с ума? © зеленский, WP

Десятки тысяч украинцев, которых зеленский не предупреждал, потому что не хотел сводить их с ума, с ума уже никогда не сойдут, потому что уже мертвы. — Игорь (@chernobaiev) August 16, 2022

То, что сказал Зеленский Washington Post.

Так надо говорить на могилах людей, убитых в Буче, Ирпене, Бородянке, Мариуполе, Виннице, Краматорске и других городах Украины, господин президент. — Jingle (@missDmeyer) August 16, 2022

Владимир Зеленский объяснил в интервью The Washington Post, почему украинцев не предупредили о вторжении России еще в октябре. Если коротко: началась бы паника и массовая эмиграция, Украина не продержалась бы больше трех дней.



а почему не готовились к войне не объяснил — Мрячёк ⚓ (@akvevitt) August 16, 2022

Я все думаю над этой фразой бубочки @ZelenskyyUa, которую я "вырвала из контекста" интервью.

«Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял $7 миллиардов в месяц, начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они бы нас захватили за три дня». — Escaped from occupation. Believe and hope. (@MaYa_Ukraine) August 16, 2022

Если бы власти предупредили украинцев о предстоящем вторжении России еще в октябре, то Украина продержалась бы 3 дня – рассказал президент Зеленский в интервью Washington Post. Только это заявление, без рассмотрения других преступлений власти уже тянет на жесткое наказание. Сколько жертв можно было избежать! — ⚔️Till Valhalla⚔️ (@forces_ukraine) August 16, 2022

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович признался, что по состоянию на конец октября 2021 года на 100% знал, что Россия устроит полномасштабное вторжение в Украину.

Украину пытаются дискредитировать – кто стоит за лживыми заявлениями

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