Сколькими "Калибрами" РФ может ударить по Украине: данные военных 16 февраля

Россия держит в Черном море два ракетоносителя.

Российские оккупанты 16 февраля вывели на боевое дежурство в Черное и Азовское моря 8 кораблей. Еще десять кораблей россияне держат в Средиземном море.

Об этом информирует ВМС ВС Украины.

Так, в Черном море по состоянию на 16 февраля находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп – 16 ракет.

В Азовском море находится один российский корабль.

В Средиземном море – 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Отмечается. что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

В ВМС добавили, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря – 9 судов, из них 6 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю – 12 судов, из них 2 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Как сообщалось, ночью 16 февраля россияне выпустили по Украине 32 крылатых ракет. ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Напомним, руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что днем 16 февраля российские оккупанты могут нанести повторные ракетные удары по Украине.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявил, что российские войска могут массированно атаковать Украину 23-24 февраля.

Читайте также: