Сколькими ракетами одновременно Россия может ударить по Украине — ответ эксперта

Во время одной воздушной атаки россияне способны запускать максимум 100-120 ракет. На большее они логистически и технически не способны.

Об этом рассказал авиационный эксперт Константин Криволап в эфире "Эспрессо".

"Запас ракет и "шахедов" врага не обеспечивает возможность логистической доставки к намеченным целям. Есть ли у россиян этих 850-900 ракет или нет, но за один пуск они способны пускать до 100-120 ракет. Перезапустись и через сутки-двое пустить такую же волну они логистически и технически неспособны, нет у них такой возможности", — рассказал Криволап.

По словам эксперта, у россиян есть ракеты Х-101, Х-555, которые могут достать в Украину. Также есть "Калибры", которые могут запускать либо из Каспия, либо из Черного моря. Кроме того, у противника есть вдоль нашей северной границы 46 установок "Искандер", которые могут бить как баллистикой, так и крылатыми ракетами. Также оккупанты имеют "шахеды".

По мнению Константина Криволапа, более 500 "шахедов" в месяц россияне запустить не могут, потому что мощность производства и мощность доставки из Ирана не более 500 единиц в месяц.

"По ракетам все крылатые ракеты должны быть запрограммированы, подготовлены, зашиты туда, куда надо, также необходим анализ, как прошла предыдущая волна ракетной атаки: куда попали, где сбивают, где стоят ПВО. В прошлом году менее 7 дней между атаками не бывало, а то и 10 дней было. И это связано с логистикой, с доставкой этих ракет в самолеты на аэродромы. То есть вся логистика и переподготовка занимает где-то от недели до 10 дней", — объяснил Константин Криволап.

По его словам, противник бьет еще ракетами С-300 и С-400 по Харьковщине. Это эксперт называет "терроризмом и садизмом". В то же время украинское ПВО с каждым днем усиливается.

"Что касается нашей ПВО, то сейчас есть усиление мобильных групп. Вспомним последнюю мощную атаку на Киев, когда было 75 "шахедов", которые запускались в течение 8 часов из трех точек: Приморско-Ахтарск, мыс Чауда, Курская область. То есть нужно было им запустить 75 ракет, по 5 в контейнере, из трех точек -15, соответственно, с каждой точки они в среднем запускали по три контейнера, то есть им нужно куда-то поехать, взять этот контейнер и привезти в пусковую зону, подсоединить все и запустить. 8-9 часов враг способен обработать три контейнера с точки. Эта мощность в 75 "шахедов", которые были выпущены из трех точек в течение 9 часов, пожалуй, и все. И спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что около 40 из 75 было сбито мобильными группами, нам нужно выше поднимать количество таких мобильных групп, потому что это самое дешевое и простое средство уничтожать российские "шахеды" и крылатые ракеты", — резюмировал эксперт.

Напомним, российские войска утром 8 декабря устроили по Украине атаку крылатыми ракетами Х-101/555/55. Вражеские цели достигли Киевской и Днепропетровской областей. Работало ПВО. ТСН.ua собрал все, что известно о ракетной атаке утром 8 декабря.

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