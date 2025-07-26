Сколько 18-летних российских военных погибло на войне в Украине — расследование ВВС

Путин неоднократно заявлял, что 18-летних срочников не будут отправлять на войну в Украину, но это не так / © Associated Press

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Хотя кремлевский глава Владимир Путин неоднократно заявлял, что срочников до 20 лет не будут отправлять на войну в Украину, стало известно о по меньшей мере 245 погибших 18-летних контрактниках только в течение двух лет.

Об этом говорится в расследовании BBC.

Новые правительственные правила разрешили выпускникам школ сразу после получения диплома подписывать контракты с Вооруженными силами РФ, обходя срочную службу.

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Недельные потери российских военнослужащих с начала войны Источники: Официальные источники, СМИ, данные российской службы BBC и Mediazona; данные о потерях российских военных, подтвержденные российской службой BBC и Mediazona, актуальны по состоянию на 25 июля 2025 года / © ВВС

«Хотя такая категория военных составляет лишь часть потерь, денежные бонусы и патриотическая пропаганда сделали армию привлекательным вариантом, особенно в бедных регионах РФ», — говорится в расследовании.

Александр Петлинский Фото VK / © ВВС

История Александра Петлинского — 18-летнего контрактника

Юноша подписал контракт через две недели после 18-летия, а погиб через 20 дней.

«Одна из сотен тысяч, кого поглотила война», — говорится в сообщении BBC.

Его тетя рассказала, что он мечтал стать врачом и уже поступил в медицинский колледж.

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Однако победила другая мечта, которая и стала роковой для россиянина.

«Но когда началась спецоперация, Саше было 15. И он мечтал попасть на фронт», — призналась родственница погибшего.

Виталий Иванов Фото VK / © ВВС

Армия из-за тупика — случай Виталия Иванова

Житель сибирской деревни, покинувший колледж и испытывавший проблемы с полицией, ушел в армию после того, как его обвинили в краже. Родные не исключают, что именно стражи порядка его к этому принудили.

В последний раз он позвонил матери 5 февраля, сказав, что «едет на спецоперацию».

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6 дней спустя он погиб в своем первом и последнем бою.

Расследование BBC: факты, которые удалось установить

Как отмечают авторы расследования, по меньшей мере 245 контрактников РФ в возрасте 18 лет погибли с апреля 2023 по июль 2025 года.

В общей сложности, по данным на июль, BBC идентифицировала 120 343 погибших российских солдат, но реальное количество может достигать 267 500 человек.

Из них 2812 погибших были 18–20 лет.

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Пропаганда и образование

С 2022 года российские учителя обязаны проводить уроки о спецоперации, отмечают авторы материала.

Выпускников учат стрелять из автоматов Калашникова и пользоваться гранатами. Школы посещают военные, рассказывающие о «героизме». Даже детсады присоединяются: рисуют письма на фронт, — рассказывают журналисты.

Тем временем матери погибших 18-летних юношей говорят, что гордятся своими сыновьями.

«Как гражданка РФ, я горжусь сыном. Но как мама, не могу с этим смириться», — говорит Александр.

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«Они наивны, многое не понимают», — говорит подруга одного из погибших.

Напомним, президент РФ Владимир Путин анонсировал «большой удар» .

Российские войска пытаются давить по линии фронта, Кремль мечтает отрезать украинские группировки в трех стратегически важных городах.

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