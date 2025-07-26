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Сколько 18-летних российских военных погибло на войне в Украине — расследование ВВС
Тем временем матери погибших 18-летних юношей говорят, что гордятся своими сыновьями.
Хотя кремлевский глава Владимир Путин неоднократно заявлял, что срочников до 20 лет не будут отправлять на войну в Украину, стало известно о по меньшей мере 245 погибших 18-летних контрактниках только в течение двух лет.
Об этом говорится в расследовании BBC.
Новые правительственные правила разрешили выпускникам школ сразу после получения диплома подписывать контракты с Вооруженными силами РФ, обходя срочную службу.
«Хотя такая категория военных составляет лишь часть потерь, денежные бонусы и патриотическая пропаганда сделали армию привлекательным вариантом, особенно в бедных регионах РФ», — говорится в расследовании.
История Александра Петлинского — 18-летнего контрактника
Юноша подписал контракт через две недели после 18-летия, а погиб через 20 дней.
«Одна из сотен тысяч, кого поглотила война», — говорится в сообщении BBC.
Его тетя рассказала, что он мечтал стать врачом и уже поступил в медицинский колледж.
Однако победила другая мечта, которая и стала роковой для россиянина.
«Но когда началась спецоперация, Саше было 15. И он мечтал попасть на фронт», — призналась родственница погибшего.
Армия из-за тупика — случай Виталия Иванова
Житель сибирской деревни, покинувший колледж и испытывавший проблемы с полицией, ушел в армию после того, как его обвинили в краже. Родные не исключают, что именно стражи порядка его к этому принудили.
В последний раз он позвонил матери 5 февраля, сказав, что «едет на спецоперацию».
6 дней спустя он погиб в своем первом и последнем бою.
Расследование BBC: факты, которые удалось установить
Как отмечают авторы расследования, по меньшей мере 245 контрактников РФ в возрасте 18 лет погибли с апреля 2023 по июль 2025 года.
В общей сложности, по данным на июль, BBC идентифицировала 120 343 погибших российских солдат, но реальное количество может достигать 267 500 человек.
Из них 2812 погибших были 18–20 лет.
Пропаганда и образование
С 2022 года российские учителя обязаны проводить уроки о спецоперации, отмечают авторы материала.
Выпускников учат стрелять из автоматов Калашникова и пользоваться гранатами. Школы посещают военные, рассказывающие о «героизме». Даже детсады присоединяются: рисуют письма на фронт, — рассказывают журналисты.
Тем временем матери погибших 18-летних юношей говорят, что гордятся своими сыновьями.
«Как гражданка РФ, я горжусь сыном. Но как мама, не могу с этим смириться», — говорит Александр.
«Они наивны, многое не понимают», — говорит подруга одного из погибших.
Напомним, президент РФ Владимир Путин анонсировал «большой удар» .
Российские войска пытаются давить по линии фронта, Кремль мечтает отрезать украинские группировки в трех стратегически важных городах.