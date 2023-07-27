Сколько аэродромов в Украине могут принимать F-16: полковник запаса ВСУ объяснил

Эксперт рассказал об аэродромах для западной авиации.
Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Роман Свитан пояснил, что в Украине более десяти аэродромов, которые могут принимать самолеты F-16.
Об этом он сказал в эфире "24 канала"
Свитан напомнил, что в 2012 году самолеты F-16 были на аэродроме в Миргороде. Тогда они прикрывали Евро-2012.
"F-16 мы принимали в 2012 году в Миргороде... Они прикрывали некоторые мероприятия... Тогда были игры (речь идет о Евро-2012, — ред.)... У нас как минимум больше десятка аэродромов, которые могут сейчас, даже без определенной подготовки, принять F-16", – пояснил Роман Свитан.
Напомним, во время воздушной тревоги 26 июля жители Хмельницкого сообщали о звуках, похожих на взрывы. В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал о том, что целью оккупантов был город Староконстантинов Хмельницкой области. Там находится военный аэродром.
Также по данным издания Politico, западные партнеры пока не согласовали план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.
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