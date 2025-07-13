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Сколько баллистических ракет осталось в России: ГУР сообщило о значительном уменьшении запасов
К началу июля 2025 года у России есть около трех сотен баллистических ракет «Искандер-М» и KN-23, что свидетельствует о значительном сокращении арсенала.
К началу июля 2025 года Россия имеет около 300 баллистических ракет , как отечественного. так и северокорейского производства.
Об этом сообщило Главное управление разведки Украины в ответе на запрос LIGA.net.
По данным разведки, сейчас у окупантов более 250 «Искандеров-М» и около 50 KN-23.
Также, сообщили в ГУР, в настоящее время оккупанты развернули вблизи украинской границы более 60 пусковых установок оперативно-тактических комплексов, способных запускать такие ракеты.
Стоит отметить, что два месяца назад украинская военная разведка сообщала, что в арсенале кафиров есть около 580 баллистических ракет. Тогда же ГУР отмечало, что Россия за год увеличила производство ракет в полтора раза и сейчас может производить 60 ракет в месяц.
В то же время, отчеты Воздушных сил ВСУ свидетельствуют, что в мае и июне российская армия выпустила по Украине 88 баллистических ракет, 23 из которых сбили украинские силы ПВО.
Напомним, украинская разведка обнародовала существующее в России общее количество ракет и дронов . Арсенал врага насчитывает тысячи единиц.