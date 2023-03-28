Сколько белорусов воюют против Украины: генерал запаса СБУ назвал цифру

Граждане Беларуси принимают участие в боевых действиях против Украины еще с 2014 года, однако их количество незначительно. Сейчас общее количество белорусов, воюющих против Украины на стороне РФ, не превышает тысячи человек.

Об этом заявил военный эксперт, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, передает FREEДОМ.

Ягун отметил, что, по информации белорусской оппозиции, около 100 граждан Беларуси уже погибли в составе ЧВК "Вагнер".

"И если интерпретировать это количество погибших на тех, которые вообще могут участвовать в боевых действиях, их количество не превышает тысячи человек на всю Беларусь. Где-то такой подсчет. Основная масса — это бывшие военные, которые не нашли себя "на гражданке", поверили" романтике каких-то бессмысленных военных мужских отношений, вот решили себя проявить на фронте. Как сказали представители Беларуси, для того чтобы заработать 300-400 долларов, это очень большая сумма для Беларуси, а здесь предлагают до тысячи долларов в месяц и еще какие-то вещи. Некоторые люди соглашаются”, — сказал генерал запаса СБУ.

По его словам, в процентном отношении людей, готовых воевать против Украины, в армии Беларуси около 3%.

Также Ягун прокомментировал заявление Минобороны Беларуси о формировании нового зенитно-ракетного полка, который будет располагаться примерно в 60 километрах от Украины. По мнению эксперта, это не наступательное подразделение.

"Он призван якобы защищать небо Беларуси. Единственное, что нужно понимать, что использование, например, зенитно-ракетных комплексов С-300, С-400 для обстрела приграничных городов Украины стало практикой в России, потому что они имеют огромное количество этих ракет и используют их не по назначению только потому, что вооружения не хватает для наступательных каких-то действий, поэтому, ну, будем иметь в виду, что такое подразделение в 60 километрах от украинской границы сформировано и развернуто", — подытожил военный эксперт.

Отметим, что в Украине на нашей стороне против российских окупантов воюет значительная часть белорусских добровольцев. В частности, это полк имени Кастуся Калиновского. Он является частью Интернационального легиона, бойцы которого вступили в бой еще в Киевской области. В конце прошлого года белорусские добровольцы Украины создали еще одно военное формирование "Белорусский Добровольческий Корпус".

Напомним, 24 марта диктатор Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие. По мнению военного эксперта Александра Коваленко, российское ядерное оружие может оказаться не только в Беларуси, но и Сирии.

ТСН.ua собрал подробности и мнения экспертов, какими будут последствия заявления Путина.

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