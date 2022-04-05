Сколько беженцев хотят вернуться в Украину после войны — опрос

Сколько беженцев хотят вернуться в Украину после войны — опрос

В победу Украины верят около 90% опрошенных.

Вернуться в Украину после окончания войны планируют 79% беженцев. Лишь 10% не планируют возвращаться, 11% еще сомневаются.

Об этом свидетельствует опрос Центра Разумкова.

Отметим, что 55% опрошенных ответили, что на время выезда происходили боевые действия в их населенном пункте, 13% — что боевые действия происходили вблизи него, 10% — что боевых действий не было, но населенный пункт бомбился или обстреливался. Только 8% отметили, что ничего из приведенного в их населенном пункте или около него не происходило.

В победу Украины в войне верят 89% опрошенных, 10% затрудняются с ответом и только 1% не верят.

Напомним, историк спрогнозировал, сколько времени продлится война в Украине. Действующая политика Путина приведет к истощению России, считает профессор.

Читайте также: