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Сколько боли в его глазах: появилось видео, как из-под обстрелов под Волчанском спасали алабая

Сколько боли в его глазах: появилось видео, как из-под обстрелов под Волчанском спасали алабая

Спасенный из-под обстрелов пес породы среднеазиатская овчарка или алабай / Фото: скриншот с видео

Собака пять дней сидела в вольере сама под обстрелами российских оккупантов.

Собаки, кошки и другие животные страдают из-за войны. Они переживают эти события так же тяжело, как и люди – и это видно по их глазам.

В частности, такой случай произошел на днях под Волчанском Харьковской области, где оккупанты начали новое наступление.

Видео удивительного спасения растрогало Сеть.

В глазах спасенного алабая так много боли

Собака породы среднеазиатская овчарка или алабай осталась во дворе частного дома возле Волчанска в результате непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов. Она пять дней сидела в вольере сама.

Волонтеры рисковали своей жизнью, чтобы спасти животное. Они прибыли на место, быстро освободили алабая из его вольера и, не теряя времени, вывезли на относительно безопасную территорию.

В глазах спасенной собаки можно заметить печаль и страх неизвестности. Однако алабай сумел пережить эти ужасные дни, и надеемся, в дальнейшем его ждет забота и покой.

Алабай пять дней сам сидел в вольере под обстрелами / ©
Алабай пять дней сам сидел в вольере под обстрелами

Напомним, в Херсоне люди эвакуировались, а пса оставили привязанным у огромной воронки от ракеты.

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