Сколько боли в его глазах: появилось видео, как из-под обстрелов под Волчанском спасали алабая

Собака пять дней сидела в вольере сама под обстрелами российских оккупантов.

Собаки, кошки и другие животные страдают из-за войны. Они переживают эти события так же тяжело, как и люди – и это видно по их глазам.

В частности, такой случай произошел на днях под Волчанском Харьковской области, где оккупанты начали новое наступление.

Видео удивительного спасения растрогало Сеть.

В глазах спасенного алабая так много боли

Собака породы среднеазиатская овчарка или алабай осталась во дворе частного дома возле Волчанска в результате непрерывных обстрелов со стороны российских оккупантов. Она пять дней сидела в вольере сама.

Волонтеры рисковали своей жизнью, чтобы спасти животное. Они прибыли на место, быстро освободили алабая из его вольера и, не теряя времени, вывезли на относительно безопасную территорию.

Волонтерам удалось спасти на Харьковщине под Волчанском алабая, который сам просидел в вольере 5 дней. pic.twitter.com/66tKYOscUi — Сергей Погребецкий (@pogrebeckij) May 22, 2024

В глазах спасенной собаки можно заметить печаль и страх неизвестности. Однако алабай сумел пережить эти ужасные дни, и надеемся, в дальнейшем его ждет забота и покой.

Алабай пять дней сам сидел в вольере под обстрелами

Напомним, в Херсоне люди эвакуировались, а пса оставили привязанным у огромной воронки от ракеты.