Сколько боли: женщина в Бородянке уже третьи сутки ждет, когда вытащат из-под завалов ее семью

Сестра и племянник Людмилы оказались под завалами еще в начале марта.

В поселке Бородянка Киевской области велись активные боевые действия. Оккупанты безжалостно обстреливали дома мирных жителей. Под завалами оказалось много местных жителей.

В частности, и родные Людмилы оказались в ловушке. Женщина уже третий день сидит возле разрушенного дома и ждет, пока спасатели достанут из-под завалов ее сестру и племянника. Работники ГСЧС дали Людмиле стул.

К слову, родные Людмилы оказались под завалами еще 1 марта.

Фото: Сергей Яценко/Facebook

Отметим, фотографию, на которой женщина ждет своих родных, опубликовал пользователь Сергей Яценко в группе "Бородянка Информационная".

Напомним, в Бородянке Киевской области спасатели вторые сутки разбирают завалы после обстрела российскими оккупантами. В настоящее время чрезвычайники разбирают завалы и разыскивают людей, которые еще могут быть живы.

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