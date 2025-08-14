СВЧ

Реклама

В начале полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года численность украинских военнослужащих составляла 260 000 человек. К лету того же года благодаря потоку добровольцев армия Украины выросла до 700 000. Благодаря этой мобилизации и превосходству в численности Украина до конца года отвоевала около 5800 квадратных миль территории.

Об этом сообщает The Telegraph.

Однако сегодня ситуация поменялась. Россия, используя мобилизацию резервистов, вербовку пленных и финансовые стимулы для мужчин в сельской местности, до конца 2023 года восстановила численное преимущество над Украиной. До недавнего времени Киев компенсировал это преимуществом в беспилотниках, но Москва догнала его, развернув больше дронов и более эффективные средства противодействия.

Реклама

"Украина испытывает недостаток пехоты, а беспилотники, на которых держалась оборона, все чаще нейтрализуются, — отмечает военный эксперт господин Музыка. — За последние несколько месяцев мы стали свидетелями серьезных прорывов российских сил на нескольких направлениях".

Проблемы украинской армии обостряют падение численности пехоты: дезертирство и потери среди мобилизованных в прошлом году превысили 200 000 человек. По оценкам, около 650 000 мужчин боеспособного возраста покинули страну, а многие скрываются или подкупают офицеров, чтобы избежать службы.

Несмотря на давление западных союзников снизить призывной возраст до 18 лет и привлечь дополнительные 800 000 новобранцев, президент Зеленский удерживается от этого шага из-за возможной негативной реакции общественности.

Кризис дезертирства становится еще острее: по неофициальным данным, более 400 солдат ежедневно покидают фронт — истощенные войной, разочарованные строгим командованием и примерами уклонения от службы.

Реклама

Цикл падения морального духа лишь усугубляется: уменьшение рядов заставляет генералов отправлять на фронт авиамехаников и операторов радаров, которые не имеют боевого опыта и быстро погибают. Это, в свою очередь, еще больше укрепляет решительность тех, кто пытается избежать мобилизации.

Ранее сообщалось, что накануне встречи Трампа и Путина Россия провела самое масштабное за год наступление на Украину.