Сколько будет продолжаться активное наступление РФ на разных участках фронта – ответ экс-спикера Генштаба

Селезнев предположил, что, скорее всего, неделю-две враг еще будет масштабно атаковать на разных участках фронта, а затем перейдет к оперативной паузе.

Россия будет мощно атаковать на разных участках фронта еще примерно неделю или две.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, передает "Эспрессо".

По его словам, обычно масштабные наступательные операции могут продолжаться от трех до пяти месяцев.

"С учетом того, что враг начал наступательную кампанию еще в октябре прошлого года, и генерал Буданов заявлял, что к началу марта наступательный потенциал путинской армии будет израсходован, то генерал был прав. Но этого не произошло, потому что враг привлек все, даже, стратегического уровня нетронутые запасы и ресурсы, чтобы максимально продавить нашу оборону.

Эксперт обратил внимание, что у россиян есть "окно возможностей", связанное с длительной задержкой военно-технической помощи от партнеров. И враг это хорошо понимает и пользуется этим.

"Только сейчас мы начинаем получать первые партии вооружения и боеприпасов. И это означает, что соотношение ресурсов точно не в нашу пользу. В настоящее время враг пытается этой возможностью воспользоваться сполна. Поэтому он сунет и давит, используя последнее, что у него осталось. Россияне понимают, что через две недели у них не будет таких возможностей, потому что мы уже получим полные паритетные условия на поле боя", – считает Селезнев.

Он предположил, что, скорее всего , неделю-две враг еще будет масштабно атаковать на разных участках фронта, а затем будет вынужден переходить к оперативной паузе.

Напомним, утром 10 мая российские оккупанты пошли в наступление на государственной границе в Харьковской области.

Ранее начальник полиции Харьковщины рассказал, что в результате российских авиаударов Волчанск превращается во второй Бахмут.

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