Сколько будет продолжаться мобилизация, какая волна проходит сейчас, кого призывают в первую очередь

Сколько будет продолжаться мобилизация, кого призывают в первую очередь сейчас, читайте в материале ТСН.ua

Сколько будет продолжаться мобилизация, какая сейчас волна

В Украине продлено военное положение и продолжается мобилизация, поэтому повестки выдают всем военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет.

По словам начальника управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковника Романа Горбача

общая мобилизация провозглашена вместе с военным положением и продолжается постоянно и непрерывно с 24 февраля 2022 года. Поскольку военное положение в Украине продлили до 20 мая, мобилизация продлится до 20 мая.

ВСУ не подтверждает, что в Украине существуют какие-либо волны мобилизации. "Никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждане сегодня вызываются в территориальные центры комплектования с целью уточнения военно-учетных данных. Решение о мобилизации гражданина принимается после заключения медицинской комиссии о пригодности к военной службе", – объяснил Роман Горбач.

Кого сегодня мобилизуют

В Украине сегодня призывают всех граждан, пригодных к военной службе или находящихся в запасе.

По словам полковника Романа Горбача, призываются военные как с опытом, так и без опыта. "Нам сегодня нужны специалисты как на новые образцы вооружения, предоставленные партнерами, так и для пополнения потерь. В первую очередь мобилизуют личный состав по определенным учетно-военным специальностям".

По вызову ТЦК военнообязанные лица должны приходить для постановки на военный учет и назначения на военное время.

Как отметил Горбач, сейчас призываются также ограниченно пригодные лица, имеющие заболевания, вызывающие умеренные нарушения функций организма.

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