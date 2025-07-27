Сколько будет продолжаться война: Герой Украины высказал свое мнение

Военный прогнозирует новое обострение даже после перемирия / © Associated Press

Реклама

Война в Украине рано или поздно разразится снова, даже если удастся достичь перемирия на фронте.

Такое мнение высказал патрульный полицейский, пехотинец стрелковой бригады полиции «Хищник» Михаил Кравчук с позывным «Койот» в интервью «УНИАН».

26-летний Михаил Кравчук из Ровенской области в начале июля получил звание Героя. Вместе с пятью побратимами он этой зимой 36 дней удерживал позиции в Торецке Донецкой области. Он вместе с товарищами отразили около десяти штурмов, взяли в плен четырех россиян, и еще столько же Михаил уничтожил в ближнем бою. В настоящее время боец находится на лечении после ранения.

Реклама

По мнению военного, война еще долго будет продолжаться.

«Ибо военная машина врага не остановится. Он никого не слушает. Делает все, чтобы добиться своих целей. Даже, если будет на время перемирия, со временем снова придется воевать», — предположил полицейский.

Михаил с грустью замечает, что все больше украинцы с безразличием относятся к войне.

Что касается уклонистов, то военный предупреждает, что если все будут прятаться, это плачевно кончится для Украины. И ребят, которые три года находятся на передовой, тоже надо кем-то подменить.

Реклама

В то же время он не согласен с предложениями снижения мобилизационного возраста до 18 лет, поскольку это рано.

Ранее демограф рассказал, сколько останется украинцев, если война будет продолжаться до 2030 года.