Сколько будет продолжаться война РФ против Украины: французский чиновник рассказал о желаниях и возможностях Путина

Путин будет выжидать, если сможет, весь 2023 год.

Полномасштабная война России против Украины длится уже более десяти месяцев, сейчас есть признаки того, что президент РФ Владимир Путин готовится к затяжной войне.

Готов ли он воевать годами – в эксклюзивном интервью для ТСН.ua рассказал председатель комитета французского парламента по национальной обороне и вооруженным силам Тома Гасильюд.

"Да, мы можем опасаться, что Россия продолжит свою военную агрессию против Украины. После провала его "спецоперации", президент Путин организует себя на длительную войну. Он мобилизовал военные резервы, адаптировал российский ОПК и искал увеличения поддержки от оставшихся своих союзников. В частности, Ирана и Беларуси, он также рассчитывает на истощение украинцев и "усталость от войны" западных стран, но не потому, что он "решил" продолжать войну, потому что он может это делать в течение длительного времени, поскольку его средства будут ограничены, его армия истощена и отступает, санкции и сплоченность западных стран ослабляют его, а в общественном мнении (внутри России – ред.) возникает напряжение по цене этой войны", — сказал он.

Напомним, глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом заявил, что Путин не считается с потерями среди своей армии.

Путин во время встречи с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом признал, что украинцев не так-то легко победить, как ему рассказывали.

С начала полномасштабного наступления РФ на Украину ВСУ ликвидировали более 100 тысяч оккупантов.

Аналитики из Института изучения войны ISW считают, что Кремль решил смириться с десятками тысяч жертв полномасштабного вторжения и стремится выиграть войну против Украины.

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