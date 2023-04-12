Сколько будет продолжатся война России против Украины: прогноз разведки США в "слитых" в Сеть документах

США прогнозируют, что война России против Украины будет продолжительной.

Разведка США в "слитых" в Сеть документах считает, что война России против Украины может затянуться на длительное время. Там прогнозируют, что боевые действия не закончатся в 2023 году.

Об этом говорится в публикации Reuters.

В одном из документов, который называется "Битва за Донбасс", якобы разведка США прогнозирует, что противостояние на востоке Украины затянется дольше, чем до 2023 года. Также американцы полагают, что россияне не смогут полностью оккупировать этот регион.

"Эта тактика привела к сокращению российских сил и запасов боеприпасов до уровня, который при отсутствии непредсказуемого восстановления может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к затяжной войне после 2023 года", — указывается в документе.

Также в документе говорится, что у России и Украины есть ресурсы для продолжения длительной войны. Насколько эти документы достоверны – неизвестно.

Напомним, американские власти на самом высоком уровне подтвердили утечку секретных документов Пентагона. Министр Остин пообещал, что расследование будет продолжаться, пока не ответит на вопросы об источниках и масштабах утечек.

Также в Минобороны США разработали несколько "диких" сценариев войны в Украине.

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