Сколько будет продолжаться война в Украине: известный аэроразведчик дал свой прогноз

Активные бои в Украине будут проходить максимум год — военный объяснил свое мнение / © ТСН

Реклама

Армия России способна активно воевать максимум год.

Об этом написал аэроразведчик 59-й бригады ВСУ, блогер Александр Карпюк (Serg Marco) на своей странице в соцсетях.

По его мнению, активные бои в Украине будут проходить максимум год прежде всего из-за недостаточности финансирования войны.

Реклама

«Их становится недостаточно для продолжения войны в такой интенсивности. Это, пожалуй, самый простой фактор, который можно анализировать. Потому что в бюджете денег не хватает. И это уже начало отражаться на финансировании ВС РФ», — отметил он.

По его словам, денежное пособие за подписание контракта по регионам РФ остановилось или начало уменьшаться, что означает уменьшение контрактов.

Также аэроразведчик отметил качество личного состава.

«Согласно той же российской аналитике, средний возраст российского бойца сильно вырос. Самый „молодой“ состав был в 2022 году, когда воевала частично „контрактная“ армия. 23-24 года уже средний возраст начал постепенно расти, но все равно был на петусе между 30-40 годами. Ну это понятно, зеки, контрактники, еще был относительно адекватным физическим контингентом. Сейчас даже российские военкоры говорят, что средний возраст российского бойца уже далеко за 40 лет», — добавил он.

Третьим фактором, влияющим на срок активной фазы войны, по словам блоггера, является уменьшение объема ВПК РФ.

Среди других Карпюк назвал специфику погодных условий, а также возможности уничтожения техники и личного состава, которую сегодня имеют ВСУ.

«Это 1000-1500 пигдогов в сутки. И это плюс-минус объективный на сегодня показатель, потому что все эти поражения с подтверждением заносят в „Дельту“, и эти все данные проверяют. То есть, если где-то и есть неточность, то она небольшая», — пояснил он.

По его словам, этого недостаточно для активной фазы настоящего, потому что для того чтобы стабилизировать фронт наши возможности должны быть где-то на уровне уничтожения 2000-3000 вражеского личного состава во время активных действий.

«Что будет дальше, если линия фронта стабилизируется? Начнется формирование „серой зоны“ дронами. У нас на линии немного пехоты. Так же будет и у россиян. Да и вообще под дронами держать много пехоты на линии ты не можешь статично. Думаю сформируется зона в 4-8 км, которая со временем станет постоянной», — прогнозировал военный.

Напомним, Россия скрыто применяет ядерный шантаж, чтобы повлиять на Запад по помощи Украине. Об этом шла речь на фоне информации о том, как осенью 2022 года для Украины приостановили поставки оружия.

Читайте также