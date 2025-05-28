Сколько будет продолжаться война в Украине: Подоляк объяснил слова Зеленского о июне 2026

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк / © Associated Press

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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что война может закончиться до июня 2026 года, не означают «четкий дедлайн». Он говорил о введении жестких санкций, которые в течение года «обнулят» возможность России финансировать войну.

Об этом рассказал советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк в комментарии «РБК-Украина».

«Это не то, что четкий дедлайн, именно в июне 26-го война закончится. Война может закончиться в любой момент, если это давление будет совсем другого уровня. Президент говорит о том, что введение запретительных и вторичных санкций против соответствующего количества стран, которые сегодня являются по сути финансовыми донорами, резервуаром, из которого Россия получает средства на финансирование войны», — отметил советник.

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Он добавил, что также необходимо ввести санкции против нефтяного, ядерного и газового сектора РФ. Тогда Кремль не сможет тратить не рекрутинг и производство оружия столько же денег, сколько тратит сейчас.

По словам Подоляка, ежегодно Россия тратит на военные нужды от 150 до 200 млрд. долларов.

«Но если эти запретительные механизмы, а это определенная бюрократия, будут введены, то они достаточно быстро, в течение 8-12 месяцев, обнуляют возможность России финансировать именно эти ресурсные позиции.

То есть такая стратегия ускорит «обнуление ресурсной базы РФ» и оккупантам просто нечем будет воевать.

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«То есть президент говорит, что как минимум можем ожидать, если сегодня все же будет консенсусное решение о давлении на Россию, что есть дедлайн год с точки зрения финансирования войны. Но еще раз подчеркиваю, что это не конкретный термин. Это означает, что введение жестких санкций обнулит Россию с финансовой точки зрения», — добавил советник.

Михаил Подоляк также считает, что добавление других инструментов давления на Россию может изменить вариабельность финала войны и ускорить ее окончание.

Напомним, «карты» в руках Трампа могут разрушить Россию. После беспрецедентной атаки РФ на Киев президент США сменил риторику и готовит ответ пошлины до 500 процентов на российские энергоносители, давить на Китай и укрепить оборону Украины.