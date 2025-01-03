Сколько будет продолжаться война в Украине: военный эксперт ошарашил своим прогнозом

Российская война в Украине может продолжаться еще не менее трех лет. Нужно строить профессиональную армию, чтобы победить страну-агрессорку. 2025 год не станет "годом последнего выстрела".

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в интервью "Главреду".

По его словам, пока ни крах РФ на других площадках в мире, ни давление экономических санкций не способны остановить Кремль. Ведь одномоментно невозможно завалить российскую экономику

"Куда бежали российские войска из Сирии? Часть – в Ливию, часть – в Россию. Российские войска возвращаются домой, и их приходится перемалывать на нашем театре военных действий. Поэтому геополитические моменты не приведут к прямому военному поражению России для нас", — рассказал военный эксперт.

Свитан высказал мнение о том, что экономические санкционные механизмы против России, которые сейчас запускаются, усилит еще и новоизбранный президент США Дональд Трамп. Он начнет давить Китай.

"С Индией, я думаю, скоро вопрос решится, звонка хватит, а с Китаем США и Европе придется возиться год-полтора, чтобы обрезать щупальца, которые могут подпитывать российскую экономику. Конечно, хотелось бы раньше", – сказал военный эксперт.

Если реально разлагать возможности, то на этот процесс уйдет года три, считает Свитан, а потому 2025 год не станет "годом последнего выстрела".

"Мы должны исходить из того, что воевать еще года три. Воевать должно не гражданское общество, а профессиональная армия. Мы ее построим, это уже видно, предпосылки для этого есть: прямой рекрутинг, механизм перевода, некоторые механизмы мобилизации и предложений, которые сейчас есть. Очень хорошие соцпакеты начинают формироваться. Профессиональную Армию. Когда мы создадим профессиональную армию, а не бусифицированную, воевать будут те, кто может и должен воевать, даже по некоторым генетическим способностям», – подытожил Свитан.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал условие скорейшего завершения "горячей стадии".

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