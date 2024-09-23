Сколько целей на российской территории удалось поразить за год: Умеров рассказал

Благодаря боевой системе Минобороны DELTA Силы обороны уничтожили российскую технику более чем на $15 млрд, отметил Рустем Умеров.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, сколько целей на российской территории удалось поразить за год.

Об этом он написал в своей колонке для Forbes Ukraine.

"Наши дроны показали, что такое настоящее moscow never sleeps. Сегодня украинские дроны летают более чем на 1000 км, долетают до Мурманска и Надволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы", – написал он.

Умеров отметил, что Украина первой в мире ввела технологию "роя дронов".

"Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага. Среди них пункты управления, аэродромы, корабли, системы ПВО и места дислокации военного личного состава РФ. Мы заставили врага перебазировать самолеты на аэродромы от границы на 250 км", – написал он.

Министр подчеркнул, что благодаря боевой системе Минобороны DELTA Силы обороны уничтожили российскую технику более чем на $15 млрд.

Ранее Умеров рассказал, кто будет финансировать новую ракетную программу Украины.

Читайте также: