Сколько человек может погибнуть в случае вторжения РФ в Украину: Reuters узнал прогноз США

Сколько человек может погибнуть в случае вторжения РФ в Украину: Reuters узнал прогноз США

В Reuters заявили, что в результате вторжения РФ в Украину могут погибнуть от 33 до 85 тысяч человек.

Российская Федерация сосредоточила на границе примерно 70% боевого могущества, необходимого ей для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом двое американских чиновников в субботу, 5 февраля, на условиях анонимности ввиду конфиденциальности информации заявили Reuters.

По данным издания, в течение двух последних недель количество батальонных тактических групп РФ в приграничном районе увеличилось с 60 до 83, а еще 14 находятся в пути.

Что касается сроков вторжения, то, по словам собеседников, пик замерзания земли, как ожидается, произойдет 15 февраля, что позволит российским военным частям механизировать транзит по бездорожью. Такие условия продлятся до конца марта.

Источники также указали, что, по мнению Вашингтона, Россия может выбрать другие варианты, кроме полномасштабного вторжения, в частности ограниченное вторжение. В то же время США не верят, что президент РФ Владимир Путин принял окончательное решение.

Американские чиновники добавили, что Путин якобы создает силу, которая может реализовать все сценарии. "По словам официальных лиц США, если Россия вторгнется в столицу Киев, он может упасть в течение нескольких дней", — пишет Reuters.

В издании также предположили, что полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам. Украина, в частности, может потерять от пяти до 25 тысяч военнослужащих, а Россия – от трех до десяти тысяч.

"Потери среди гражданского населения могут составить от 25 до 50 тысяч, по оценкам США, сказал чиновник", — говорится в материале.

Отмечается, что полномасштабное вторжение "также спровоцирует бегство миллионов беженцев и внутренне перемещенных лиц в Европу".

Напомним, что по словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, жителям приграничных областей не нужно волноваться и поддаваться панике, поскольку военной угрозы со стороны России пока нет.

Также министр обороны Украины Алексей Резников недавно подчеркнул, что концентрация войск Российской Федерации на учениях в Беларуси недостаточна для наступления на Украину.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Вашингтон не считает вторжение России в Украину неотвратимым.

Министерство обороны США обнародовало вероятный сценарий нападения России на Украину | Новости мира

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