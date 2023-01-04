Сколько человек нарушили комендантский час в новогоднюю ночь и как их наказали: рассказали в Нацполиции

Комендантский час в новогоднюю ночь в Украине нарушило более 100 граждан. Больше всего нарушителей правил военного времени было в Киеве.

Об этом рассказала спикер Национальной полиции Марьяна Рева на брифинге.

"В новогоднюю ночь зафиксировано чуть более 100 таких случаев, более 60 из них – в городе Киеве", — сказала Рева.

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Она объяснила, что нарушений было немного, потому что комендантский час совпал с сигналом воздушной тревоги, а потому люди, в основном, находились в укрытиях. Тех, кто все же нарушил, после проверки документы и разъяснительной беседы отпускали.

Всего за 1 января в Нацполицию поступило более 29 тысяч сообщений. Более 5,5 тысячи из них касались события криминального характера, большинство сообщений носили информационный характер. Больше всего было сообщений о хулиганских действиях, воровстве, ограблении и мошенничестве.

В то же время полицейские составили около 10 административных протоколов за нарушение правил использования пиротехнических средств.

Напомним, в Киеве задержали двух мужчин, запускавших салют в новогоднюю ночь. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее глава Николаевской ОВА рассказал, что в новогоднюю ночь у жительницы села Бужское начались роды, но из-за того, что "скорая" застряла по дороге, рожали по Skype-связи с врачом из Новой Одессы. Около 00:00 на свет появилась девочка.

Как сообщалось, в Полтавской области был введен комендантский час для детей.

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