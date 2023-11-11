Сколько человек оккупанты убили на деоккупированной Херсонщине за год: власти назвали цифру

Сегодня ровно год со дня освобождения правобережья Херсона от российских оккупантов. В течение этого года россияне убили там 405 человек, в том числе десять детей.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в эфире телемарафона.

По его данным, еще 1705 человек, среди которых 72 ребенка, получили ранения.

За этот год после деоккупации правоохранители зафиксировали более 18 тысяч уголовных преступлений против мира, безопасности и международного права. По этим делам осудили трех человек, еще 62 сообщили о подозрениях. Было более 1500 случаев похищения украинцев, из них россияне до сих пор содержат, по меньшей мере, 853 человека.

Две большие застенки правоохранители обнаружили в Херсоне

За год со дня освобождения Херсона и правобережной части области на деоккупированной территории Херсонщины выявлено 11 российских застенков, сообщает в Telegram Офис генпрокурора.

"На деоккупированной территории области выявлено 11 застенков. Самые большие две — в Херсоне. По фактам их обустройства и похищения людей сообщено о подозрении 27 лицам. Относительно 23 — обвинительные акты направлены в суд", — информирует генпрокуратура.

Зафиксированы случаи похищения и исчезновения более 1,5 тысяч граждан. По меньшей мере, 753 человека оккупантами еще незаконно содержатся.

В общей сложности более 18 тысяч уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного порядка зафиксировано на территории региона.

24 февраля 2022 года российские оккупационные войска вошли в Херсонскую область. А через неделю, 1 марта, на бронетехнике прорвались в Херсон.

Город находился в российской оккупации почти восемь месяцев – до 11 ноября 2022 года.

С момента освобождения россияне ежедневно обстреливают Херсонщину.

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