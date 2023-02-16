Сколько человек остается в оккупированном Северодонецке в Луганской области — ответ ОВА

Коммунальные услуги в городе не восстановлены, поскольку инфраструктура города была почти полностью разрушена.

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области остается около 7-8 тысяч населения.

Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире информационного телемарафона.

"К сожалению, (в Северодонецке – ред.) остается около 7-8 тыс. населения. С учетом окрестных сел – где-то до 10 тыс. населения. И есть около тысячи детей и подростков, которые остаются на территории общины в оккупации", – рассказал он.

Также читайте Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области

По словам Стрюка, систематически коммунальные услуги там не восстановлены, поскольку инфраструктура города была почти полностью разрушена.

"Искусственно электричество в город подали, но его хватает только на освещение в отдельных более или менее уцелевших домах. То же касается и централизованной подачи воды. Поскольку коллектор поврежден, то только в отдельных микрорайонах города есть вода и она работает по часам. С теплом очень тяжелая ситуация — оно почти отсутствует. Пытаются замыкать тепловые контуры только на уцелевших подъездах", — отметил руководитель ВГА.

Напомним, в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки кафиров.

Россиянам не прорваться – ВСУ мужественно сдерживают атаки врага в Луганской и Донецкой областях

Читайте также: