Сколько человек остается в оккупированном Северодонецке в Луганской области — ответ ОВА

Коммунальные услуги в городе не восстановлены, поскольку инфраструктура города была почти полностью разрушена.
Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области остается около 7-8 тысяч населения.
Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире информационного телемарафона.
"К сожалению, (в Северодонецке – ред.) остается около 7-8 тыс. населения. С учетом окрестных сел – где-то до 10 тыс. населения. И есть около тысячи детей и подростков, которые остаются на территории общины в оккупации", – рассказал он.
По словам Стрюка, систематически коммунальные услуги там не восстановлены, поскольку инфраструктура города была почти полностью разрушена.
"Искусственно электричество в город подали, но его хватает только на освещение в отдельных более или менее уцелевших домах. То же касается и централизованной подачи воды. Поскольку коллектор поврежден, то только в отдельных микрорайонах города есть вода и она работает по часам. С теплом очень тяжелая ситуация — оно почти отсутствует. Пытаются замыкать тепловые контуры только на уцелевших подъездах", — отметил руководитель ВГА.
Напомним, в Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки кафиров.
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