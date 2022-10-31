Сколько человек погибло с начала полномасштабного вторжения РФ – генпрокурор рассказал

Пока невозможно установить количество жертв на временно оккупированных территориях и в зонах активных боевых действий.

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, только по официальным данным, погибли почти 8 тысяч гражданского населения.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"По нашим данным, погибли 7 938 гражданских лиц, из них — 430 детей. Раненых — 10 897. Но, подчеркну, это лишь официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", — отметил он.

Также, по его словам, учитывая невозможность доступа к оккупированным территориям и отсутствие полной картины происходящего сейчас страшно даже предполагать, какие там могут быть цифры.

Нападение России на Украину

В четверг утром, 24 февраля, российский диктатор Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса — что стало началом полномасштабной войны России против Украины.

Сразу после обращения Путина во всех крупных городах Украины раздались взрывы.

Накануне, 21 февраля, Путин официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Уже на следующий день, 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование российской армии за границей. Фактически это было официальным разрешением Путину начать полномасштабную войну против Украины.

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