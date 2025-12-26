Сколько человек Россия планирует бросить на войну против Украины в 2026 году: Буданов назвал шокирующую цифру

Кирилл Буданов / © Getty Images

Реклама

Россия продолжает бросать огромные человеческие ресурсы в горнило войны против Украины. Страна-агрессорка не только выполнила, но и перевыполнила план набора военнослужащих на текущий год и уже утвердила цифры на следующий период.

Об этом в интервью «Общественному» рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

По словам Буданова, российская мобилизационная машина работает без остановок. Кремль ставил целью привлечь в ряды оккупационной армии 403 тысяч человек в течение 2025 года. Этого показателя врагу удалось добиться еще в начале декабря.

Реклама

Буданов подчеркнул, что основным источником живой силы для захватчиков остаются контрактники, а не принудительно мобилизованные.

Сколько хотят мобилизовать в 2026 году

Уже известны и аппетиты Кремля на следующий год. ГУР владеет информацией о том, что планка набора будет повышена.

«На 2026 год мобилизационный план россиян — набрать 409 тысяч человек», — сообщил Буданов.

Это свидетельствует о том, что военно-политическое руководство РФ настроено на продолжение активных боевых действий и пытается компенсировать безумные потери на фронте новыми волнами набора.

Реклама

Несмотря на выполнение планов, процесс рекрутинга в России не проходит гладко. На вопрос журналистов, сталкивается ли Москва с проблемами при наборе людей на войну, глава ГУР дал утвердительный ответ.

По его словам, поток желающих умирать по амбициям Путина постепенно иссякает, поэтому российские власти вынуждены постоянно повышать ставки, покупая лояльность граждан.

«Конечно (стыкаются с проблемами — ред.). Поэтому периодически они увеличивают уровень единовременных выплат: он колеблется в зависимости от региона, но это значительные суммы. Так они привлекают людей в армию», — объяснил генерал.

Экономический фактор остается ключевым инструментом комплектования вражеской армии, превращая войну для многих россиян в способ заработка.

Реклама

Напомним, по данным британской разведки, Россия почти не вовлекает жителей крупных городов в войну против Украины, сосредотачивая основные кадровые потери на бедных и отдаленных регионах. Большинство потерь приходится на этнические меньшинства и жителей сельской местности, в то время как этнические русские из крупных городов остаются относительно защищенными.

Исследование также показало, что менее 1% государственных чиновников имеют родственников на фронте, что подтверждает минимальное участие городских элит. Кремль использует финансовые стимулы для привлечения в бедных регионах и стремится сохранить поддержку войны среди городского населения и политической элиты.