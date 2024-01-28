Сколько дальнобойных ракет осталось в России – Игнат ответил

Юрий Игнат рассказал о количестве высокоточных дальнобойных ракет, которые есть у России.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что по последним данным, Россия, как и в прошлый период, имеет около 900 высокоточных дальнобойных ракет.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"На том же уровне оставалась отметка. Потому что враг в течение трех комбинированных атак применил большое количество ракет. Напомню, что 29 декабря — 158 средств воздушного нападения – и дроны и ракеты. Около 100 применил 2 января", — отметил Игнат.

Игнат добавил, что Россия применяет примерно то же количество ракет при обстрелах, которое способна изготовить за месяц, чтобы не остаться ни с чем.

"Да и с "Калибрами" вопрос. Применяется достаточно мало. Нельзя сказать с чем это связано, но "Калибров" было за те говорившие атаки лишь три применено 2 января", — резюмировал представитель ПС.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в небе над Украиной было уничтожено 1709 российских ракет разных типов.

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