Сколько денег нужно для восстановления критической инфраструктуры и домов Харькова: мэр Терехов ошеломил суммой

Харьков очень страдает от вражеских обстрелов, которые происходят фактически каждый день. Для восстановления критической инфраструктуры и домов города нужно 10 млрд долларов.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Терехов рассказал, что за последние дни Россия нанесла многочисленные удары по инфраструктуре Харькова, что повлекло за собой существенные проблемы с электро- и водоснабжением. В настоящее время водопровод и канализация города работают, возобновлена работа метрополитена. В Харькове ввели плановые отключения света.

"Что касается водоснабжения, то нам удалось поддерживать эту систему после обстрела, сначала частично, потом — во всех домах города. Канализация также работала без перебоев. Что касается возобновления работы метрополитена, пришлось пойти на неординарные и сложные шаги, чтобы подсоединить его линии к энергетике. Сегодня утром метрополитен снова начал работать. Да, с большими 20-минутными интервалами, но это все равно очень важно, ведь метро является транспортной артерией Харькова. Кроме того, в городе бесплатно работают коммунальные автобусы", – рассказывает Терехов.

Российские обстрелы существенно повредили электросистему Харькова. В городе ввели плановые отключения питания.

"Враг нанес нам очень серьезные разрушения. Все трансформаторные подстанции, принадлежащие Укрэнерго, были разрушены при обстреле. К сожалению, они не работают, и их нельзя восстановить в том же виде. Сейчас сотрудники Укрэнерго работают над установкой новых трансформаторов, но это займет некоторое время. Поэтому было принято решение заживить город по другой схеме. Энергетических мощностей не хватает, но выданы графики отключений для жилых домов. Критическая инфраструктура работает в полном объеме", — говорит городской голова.

В ходе постоянных обстрелов пострадало большое количество гражданской инфраструктуры города.

"Очень много жилых домов разрушены. На сегодняшний день 150 тысяч жителей Харькова находятся без крыши над головой. Мы работаем вместе с правительством и Офисом президента, которых мы благодарим за поддержку. Выделяем средства из городского бюджета, восстанавливаем дома. Но имеющиеся разрушения оцениваются в 10 млрд долларов. Это те средства, которые нужны для восстановления критической инфраструктуры, всех домов, в которых жили харьковчане", — говорит Терехов.

Напомним, в Харькове досрочно завершат отопительный сезон из-за ударов РФ по энергосистеме.

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