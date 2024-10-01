Сколько десятков тысяч человек Россия может мобилизовывать ежемесячно: эксперт поразил цифрой

Коваленко считает, что чем больше россияне будут превышать эту цифру, тем ресурс будет менее качественным.

Россия максимус ежемесячно может мобилизовывать в армию до 60 тысяч человек.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире КИЕВ24.

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"В Российской Федерации на самом деле предел мобилизационной системы составляет около 50-60 тысяч в месяц. Это именно тот предел, который был превышен в сентябре 2022 года, когда в сентябре, октябре и частично ноябре было примерно по 100 тысяч человек мобилизовано, но он почти лопнул", – сказал он.

Коваленко считает, что чем больше россияне будут превышать эту цифру, тем ресурс будет менее качественным. А это, в свою очередь, будет влиять на подготовку, экипировку мобилизованных и другие важные моменты.

Напомним, Генштаб назвал количество уничтоженных оккупантов по состоянию на 1 октября 2024 года.

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