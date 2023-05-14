Сколько детей погибло в Украине из-за войны: новые данные

Больше всего убитых и раненых детей - в Донецкой области.

Жертвами полномасштабного вторжения России в Украину стал, по меньшей мере, 481 ребенок, еще 971 получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По состоянию на утро 14 мая 2023 года более 1 452 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 481 ребенок погиб и более 971 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В частности, 13 мая в результате российского обстрела г. Константиновка Донецкой области погибла 15-летняя девушка. Двое детей 15 и 16 лет получили ранения.

Также 13 мая из-за обстрела с. Домашнее Харьковской области травмировался 16-летний парень.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 458, Харьковской — 277, Киевской — 128, Херсонской — 97, Запорожской — 89, Николаевской — 89, Черниговской — 70, Днепропетровской — 69 и Луганской — 66.

"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", — отметили в ОГПУ.

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