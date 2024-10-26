Сколько детей погибло в Украине из-за войны войны: новые данные

Этой ночью россияне снова атаковали Украину.
В результате российской вооруженной агрессии в Украине погибли 583 ребенка и более 1655 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
"Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой – 595, Харьковской – 454, Днепропетровской – 183, Херсонской – 181, Киевской – 133, Запорожской – 145 ", – говорится в сообщении.
В течение суток:
- 25 октября в результате атаки вражеских БПЛА на г. Киев погибла 14-летняя девочка.
- 25 октября в результате обстрела армией России г. Днепр погибла 14-летняя девочка. Ранены 4 детей: 2 мальчика и 2 девочки.
- 25 октября из-за сброса военными РФ взрывного предмета на гражданский автомобиль в Херсонском районе Херсонской области был травмирован 11-летний мальчик.
Напомним, в Киевской области в результате российской атаки БпЛА в Бориспольском районе один человек погиб, среди пострадавших есть ребенок.