Сколько домов уничтожили российские захватчики: Лубинец назвал цифру

Омбудсмен сообщил, что Украине понадобятся десятилетия и более 500 миллиардов долларов на восстановление.

Более 250 тысяч зданий в Украине разрушены или повреждены в результате захватнических действий России. Для восстановления понадобятся десятки лет.

Об этом омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил во время Десятой правозащитной конференции "Отвоевывая права человека – Сохраняя демократию", передают "Новости.LIVE".

Омбудсмен сообщил, что Украине понадобится десятилетие и более 500 миллиардов долларов для восстановления. Он добавил, что с каждым днем этот показатель будет расти.

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"Диктаторские страны демонстрируют, что они не остановятся в своем желании подавить голоса людей не только внутри своих границ, но и за их пределами", – отметил он.

Лубинец добавил, что иранские "Шахеды" атакуют украинские дома, памятники культуры, больницы, детские сады, школы. Также враг продолжает активно использовать ракеты.

Напомним, как сообщил специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов в интервью LIGA.net, российская террористическая армия, атакуя украинские города с воздуха, пытается совершенствовать свои "Шахеды", но в небе над Украиной чаще будут фиксировать обманчивые цели – примитивные аппараты без боевого заряда, которые призваны отвлекать ПВО.

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