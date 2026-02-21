Александр Сырский / © Александр Сырский

Реклама

Война в Украине превратилась в жестокое состязание технологий и ресурсов. Массовое появление беспилотников на поле боя повлияло не только на тактику, но и психологию боевых действий.

Об этом в интервью «Le Monde» рассказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Александр Сырский.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что внедрение инноваций диктует новые правила выживания на передовой.

Реклама

«Изменение самой сущности конфликта и появление технологического оружия, такого как беспилотники, изменили психологию войны», — объяснил Сырский.

По его словам, масштабы использования беспилотных систем сегодня впечатляют. Офицерские оценки свидетельствуют о том, что каждая из армий ежедневно применяет от 6000 до 8000 FPV-дронов.

К этой колоссальной цифре прилагаются еще сотни разведывательных беспилотников, обеспечивающих управление войсками и точную корректировку артиллерийского огня.

Несмотря на преобладание техники и дронов в небе, ключевую роль на земле продолжает играть человек. Сырский подчеркнул, что ценность каждого военнослужащего сейчас достигла максимума.

Реклама

«Пехотинец буквально золота стоит», — заявил главнокомандующий.

Он объяснил это тем, что большинство наступательных действий на линии столкновения до сих пор происходит именно в пешем порядке. И в условиях тотального слежения с неба продвигаться вперед пехоте стало очень тяжело и опасно.

По его словам, если в войне беспилотников украинская армия смогла достичь определенного баланса сил, ситуация с классической авиацией остается сложной. Сырский откровенно признает, что у России преимущество в воздухе.

На линии фронта это преимущество конвертируется в массированное применение управляемых авиабомб (КАБ), стирающих с лица земли украинские позиции и населенные пункты. В то же время по всей территории страны враг продолжает наносить террористические удары, используя периодические запуски баллистических и гиперзвуковых ракет.

Реклама

Напомним, также по оценке Сырского, в 2025 году Россия впервые столкнулась с ситуацией, когда масштабы потерь на фронте превысили возможности пополнения армии.

По его словам, за год России удалось мобилизовать около 406 тысяч человек, однако общие потери убитыми и ранеными достигли примерно 418 тысяч военных. Таким образом, негативная динамика стала очевидной — система пополнения личного состава не компенсирует боевые потери.

Сырский также отмечал, что численность российской группировки, задействованной в войне против Украины, была увеличена до более чем 700 тысяч человек. В то же время даже такие масштабы, по оценке украинской стороны, не гарантируют стабильности из-за высокой интенсивности боевых действий.

По данным командования, ежесуточные потери российских сил составляют в среднем от 1000 до 1100 убитыми и ранеными, что дополнительно усиливает нагрузку на систему мобилизации РФ.