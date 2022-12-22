Сколько дронов-камикадзе осталось у России из новой партии: подсчеты ОК "Юг"

Захватчики не слишком экономят эти беспилотники, учитывая атаки, которые они уже нанесли по Украине.

После последних атак дронами-камикадзе по Украине у российских кафиров осталось около 190 беспилотников из новой переданной Ираном партии, насчитывавшей 250 штук.

Об этом начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона 22 декабря.

"Не очень-то они их (дроны – ред.) экономят, учитывая те атаки, которые были уже сделаны. С учетом новой партии, на данный момент мы подсчитали, что осталось их около 200, там около 190 из тех, что мы уже зафиксировали в воздушном пространстве Украины и навсегда приземлили, а также учитывая те, которые были зафиксированы как попавшие в объекты критической инфраструктуры", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что враг понял, что украинские силы научились эффективно противодействовать дронам-камикадзе.

Представительница ОК "Юг" также констатировала, что российские захватчики на сегодняшний день используют тактику террористов, обстреливая гражданские и жилые кварталы, тем самым держа мирное население в психологическом и огневом напряжении.

Напомним, российская армия 19 декабря устроила самую большую атаку дронами-камикадзе по Украине, запустив только по Киеву 23 из них. Большинство вражеских аппаратов удалось сбить.

По подсчетам Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО только в декабре сбила 67 российских дронов иранского производства из новой партии, полученной Москвой от Тегерана.

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