Сколько дронов предоставил Иран России и какая основная проблема в их уничтожении — Жданов

Россия получила около 300 дронов иранского производства и разного типа.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Мы уже захватываем эти дроны, мы уже понимаем, как их сбивать. Пока что проблема составляет ночь, потому что их не видно, но слышно", — сказал эксперт.

Жданов также добавил, что у ВСУ уже есть противодроновые ружья и другие средства борьбы с этой вражеской техникой.

"Помимо этого, мы еще имеем поставки от других стран, специализирующихся на этих вопросах. Пока что поставки (иранских дронов — ред.) прекращены. Было три борта ИЛ-76. Они приземлились во Внуково. Скорее всего, они и привезли эти 300 дронов", — добавил эксперт.

Напомним, российские кафиры на юге Украины массово атакуют мирные населенные пункты дронами, которые России продал Иран . Большинство иранских беспилотников удалось сбить, однако из-за их атаки погиб один человек.

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