Сколько еще будет продолжаться война – генерал из Австралии дал неутешительный прогноз для Украины

На Западе продолжаются обсуждения возможных сценариев завершения войны в Украине. И среди прогнозов звучат не только оптимистичные оценки, но и предупреждение о том, что конфликт может затянуться.

Об этом в эфире "24 Канала" заявил генерал-майор ВС Австралии в отставке Мик Райан. Он признал, что такая информация неприятна для украинцев, ежедневно ожидающих окончания боевых действий.

Возможные сроки завершения войны

К сожалению, вполне возможно, что война будет продолжаться еще несколько лет. Знаю, что это последнее, что хочет услышать любая украинская мама, папа, жена или муж военнослужащего или те, кто каждую ночь подвергается атакам”, – подчеркнул генерал.

В то же время, он отметил, что Путин не откажется от своих целей, и его нужно победить. Украина уже показала, как это возможно, но сначала на Западе не всегда оказывали необходимую поддержку.

Европа "просыпается", но нужно время

Мик Райан отметил, что сейчас Европа наконец-то осознала необходимость активизироваться и оказывает больше помощи. Однако производственные возможности Европы и США все еще не отвечают вызовам современной войны:

"Мы действительно слышим, что Европа просыпается, но это еще не означает полное пробуждение и готовность к действиям. Сейчас она только на стадии раннего пробуждения. Нужно время, чтобы Европа стала настолько мощной во всех смыслах, чтобы могла эффективно противостоять России".

Генерал подчеркнул, что для ускорения завершения войны Украине и дальше нужна активная поддержка от европейских и американских партнеров.

