Сколько еще будет продолжаться война и что повлияет на ее дальнейшее развитие: оценка Латвии

Российский режим до сих пор рассматривает возможность возобновления наступления на Киев, считают в Латвии.

Война в Украине, начатая РФ, будет продолжаться, по меньшей мере, до конца 2023 года.

Об этом пишет Служба безопасности Латвии.

В отчете говорится, что ни растущие значительные потери России, ни экономические факторы, связанные с санкциями, не свидетельствуют о том, что Путин намерен отказаться от своей первоначальной цели.

Специалисты считают, что после зимнего периода оккупанты возобновят наступление на Украину. Отмечается, что российский режим до сих пор рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. Захват Донбасса остается минимальной тактической целью.

"И Путин, и Россия в целом готовы продолжать войну. По нашим оценкам, боевые действия будут продолжаться по крайней мере к концу 2023 года. Россия использовала зиму для обновления. Стратегические цели России не изменились. Она, по всей вероятности, планирует возобновить новое наступление после периода отдыха. У России еще есть необходимые ресурсы, а у Украины есть сила воли и поддержка растущего Запада для успешной обороны, а также потенциальные возможности для постепенного восстановления оккупированных территорий", — говорится в документе.

По информации Службы безопасности Латвии, режим Путина считает, что между Россией и Западом началась новая "холодная война". Таким образом, Россия решила полностью отвернуться от Запада, сосредотачиваясь на Азии, Африке и Латинской Америке.

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"Россия планирует использовать антизападные настроения этих регионов для создания совместных коалиции против Запада", - сказно в документе.

Также в Латвии говорят, что возобновление мирных переговоров пока невозможно — Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Между тем сигналы, которые посылает Россия о "готовности к переговорам", в Латвии расценивают как блеф.

"Ей нужно время, чтобы перегруппироваться и подготовиться", — говорится в документе.

Для победы Украине необходима гораздо большая военная поддержка Запада.

"И России, и Украине не хватает вооружения и боеприпасов. Из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее развитие в

войны будет способность обеих сторон получить или выработать их как можно скорее. На боевые действия также мобилизация и финансово-экономическая ситуация в обеих странах", – говорится в сообщении спецслужбы.

Риск применения Россией ядерного оружия, согласно документу, низкий, поскольку это может привести к прямому вмешательству Запада в войну. Также это оттолкнет от Кремля дружественные страны, такие как Китай или Индию.

Напомним, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки военнослужащий Роман Костенко считает, что весной российская армия может начать более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупреждает, что следующие три месяца войны на фронте будут очень активны и решат дальнейшее течение событий. По его словам, активные бои ожидаются "совершенно повсюду".

Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявлял, что война в Украине может продолжаться еще не один год.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также заявлял ранее, что раньше весны – летом у нас вряд ли будет такой праздник как победа.

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