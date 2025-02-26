Сколько еще будет продолжаться война: офицер-пограничник дал совет украинцам

Война против России для украинцев – навсегда, потому к ней нужно готовиться каждому.

Такое мнение высказал начальник разведывательной пограничной заставы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Роман Зварыч в интервью "Укринформу".

Зварыч напомнил, что многие украинцы, особенно в начале полномасштабного вторжения, верили, что эта война на несколько дней, максимум – на несколько недель. Военный признается, что сам так думал.

"Когда я был во Франции на учебе, то думал, что не успею даже выстрел сделать. Но не закончилось на самом деле ничего. И не закончится. Эта война надолго — навсегда. Так что готовиться надо каждому, готовиться еще из школы. Я не имею в виду какие-то серьезные учения, хотя бы морально", — отмечает офицер.

Зварыч призывает украинских мужчин не бояться присоединиться к рядам Сил обороны.

"Не стоит думать, что вот сегодня тебя призвали, а уже завтра на "мясо отправят". Это не так. В нашей бригаде таких случаев точно не происходило и не произойдет. Я понимаю, что у людей могут быть опасения, что их направят в ДШВ, что на самом деле является большой честью. Но если человек хочет стать пограничником, все просто: достаточно набрать номер, приехать в нашу часть, где работает центр рекрутинга. Там проводят собеседование, после чего связываются со мной, чтобы уточнить, какие должности свободны. Если все подходит, человек занимает свой пост", – рассказывает он.

По словам офицера, его подразделения сейчас не хватает пилотов и наземных разведчиков. Также очень нужен повар.

"У нас был отличный повар – "Балу". Он не просто готовил вкусно, всегда давая много мяса, но и создавал особую атмосферу. Но из-за болезни он вынужден был перевестись в тыл, и мы поняли, насколько незаменима эта, казалось бы, простая гражданская профессия. В армии нет второстепенных специальностей – каждый важен”, – подытожил Роман Зварыч.

Ранее глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, какой будет ситуация на фронте, если война не закончится в 2025 году.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.