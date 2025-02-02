Сколько еще будет продолжаться война в Украине: неутешительный прогноз ISW

Оккупанты хотят захватить как можно больше украинских территорий.

Россия не собирается прекращать войну в Украине в ближайшее время, а намерена продолжать наступательные операции. Атаки могут продолжаться до осени 2025 года.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что российское командование, вероятно, верит в продолжительность конфликта и не ожидает его завершения в ближайшие месяцы.

В своих планах Генштаб РФ ориентируется на операции, которые могут продолжаться до лета или даже до осени.

"Основные усилия сосредоточены на линии Купянск-Борова-Лиман, где российские войска пытаются захватить дополнительные территории в Харьковской области. Для достижения этой цели им, вероятно, понадобится несколько месяцев, поскольку необходимо пройти еще около 30 км и захватить ряд населенных пунктов, в частности, Большой Бурлук", — говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что Кремль, скорее всего, не будет искать мирные соглашения, а продолжит требовать уступки от Украины или добиваться их военным путем.

"Путин, очевидно, преследует цель восстановления контроля над оккупированными территориями и постепенную интеграцию этих регионов в состав РФ", — отметили аналитики.

Напомним, специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог считает возможным добиться прекращения огня и постоянного мира в Украине в течение месяцев, а не лет.

Западные СМИ пишут, что возможное завершение войны между РФ и Украиной станет самым сложным соглашением в жизни Трампа.

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