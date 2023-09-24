Сколько еще будет продолжаться война в Украине: Притула сделал неутешительное заявление

Притула заявил, что его фонд ориентируется на то, что война не закончится и в 2024 году.

Война в Украине может не закончиться ни в этом, ни в следующем году.

Такое мнение высказал украинский волонтер и экс-ведущий Сергей Притула в интервью "РБК-Украина".

"Нет оснований полагать, что это может закончиться до конца этого года. И я не хочу на себя брать лишнюю ответственность какого-то вангования на ненужном месте. Однако работа нашего фонда планируется с ориентировкой на то, что и в следующем году война не закончится", – сказал Приют.

Также он предполагает, что эта осень и зима для украинцев не станет легче, чем прошлая, ведь оккупанты не откажутся от своей преступной тактики ударов по объектам энергосистемы.

"Я не владею информацией, которой, возможно, обладают наши спецслужбы. Но такое внутреннее чувство есть, что легче точно не будет. Я не вижу каких-либо объективных причин, почему бы они отказались в этом году от той тактики, которую применяли в прошлом году", – говорит волонтер.

Ранее военный эксперт Самусь объяснил, почему Запад говорит о еще 7 годах войны в Украине.

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