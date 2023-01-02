Сколько еще будут отключать свет и насколько вероятен блекаут: ответ Минэнерго

Энергосистема Украины на протяжении почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами.
Графики отключений света останутся в Украине до конца зимы.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона.
Галущенко пояснил, что графики ограничения электроснабжения останутся до конца отопительного сезона из-за значительных повреждений и генерации и систем передачи электроэнергии.
Он говорит, что Украине почти за три месяца российских атак на объекты энергетики удалось наработать ряд решений, позволяющих эффективно поддерживать работу системы. Поэтому, по его мнению, блекаут в Украине возможен только теоретически
"Наша энергосистема в течение почти трех месяцев работает под постоянными систематическими обстрелами. Поэтому уже есть набор технических решений, чтобы обеспечить стабильность ее работы. Это касается и генерации, и передачи электроэнергии. Уверен, что система удержится и в дальнейшем при последующих возможных ударах", — заявил Галущенко.
По словам Галущенко, отрасль прилагает усилия, чтобы сделать отключения плановыми и прогнозируемыми.
Что со светом в Украине
31 декабря Украине удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы несмотря на атаки РФ, благодаря великолепной работе ПВО и техническим мероприятиям.
Российские оккупанты в новогоднюю ночь своими атаками не достигли своей цели – им не удалось оставить украинцев на Новый год без электроэнергии. Дополнительные объемы электроэнергии для бытовых потребителей предоставлены благодаря сознательному поведению украинского бизнеса и ограничениям работы промышленности.
Уже к утру 2 января в Киеве применены экстренные отключения света в результате ночной российской атаки дронами. В Киевской области экстренные отключения света отменены.
На случай блекаута в Украине создана банковская сеть POWER BANKING, в которую вошли все системно важные финансовые учреждения. Эта сеть будет работать даже в условиях блекаута.
Кроме того, Украине передали чертежи, спасшие боснийский город в 1990-х во время ожесточенной войны на Балканах.
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