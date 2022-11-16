Сколько еще может быть массированных ударов по Украине: эксперт оценил запасы ракет России

Нынешний запас крылатых ракет России позволяет ей осуществить еще как минимум 5-7 массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан в эфире канала Freedom.

На вопрос, можно ли после атаки 15 ноября ждать еще более массированных ракетных ударов, эксперт ответил:

"Количество ракет, которое мы сейчас видели, немного больше того, что было 10 октября. Тогда казалось, что это максимум, но они накопили, подтянули и увеличили, понимая, что у нас количество противовоздушной обороны увеличилось, предельная планка по сопровождению и уничтожению российских ракет также увеличилось. Они увеличили на таком же уровне количество ракет. 100-110 ракет – вряд ли россияне смогут сильнее увеличить, поскольку есть определенное количество носителей, определенное время для подготовки пусков такого уровня".

Как пояснил Свитан, оккупанты могут подготовить и 200 ракет, но такой массовый запуск является для них довольно сложной задачей:

"Они могут увеличить даже вдвое такое количество ракет, если они будут готовиться вдвое дольше. В течение двух месяцев они могут подготовить и две сотни ракет, но им придется использовать все свои носители – воздушные, морского базирования – и выполнить одномоментный запуск. Причем выполнить расчеты полета ракет, целеуказание, корректировку дальнейшего движения первой, второй и третьей волны, довольно-таки сложно. Потому я думаю, для них вариант в районе 100 ракет, которые у них сейчас есть ".

По его словам, количество ракет у россиян с каждым пуском падает, но их запасы с учетом восстановления позволяют "такого уровня атак выполнить как минимум 5-7, максимум — до 10, но тогда они выйдут на полный ноль, выберут весь стратегический неприкосновенный запас ракет".

"Однако этот запас у них есть. Они, правда, останутся без носителей ядерных боезапасов, потому что практически все эти ракеты могут нести тактическое ядерное оружие", — добавил военный эксперт.

Свитан также рассказал, что Россия во время ракетного удара по Украине почти отказалась от дронов-камикадзе и использовала три вида дозвуковых крылатых ракет.

Напомним, из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все. В районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21.

В результате ракетных обстрелов погиб один человек в Киеве, еще шесть получили ранения. Поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.

В Офисе президента рассказали, что из-за ударов оккупантов по критической инфраструктуре ситуация в Украине критическая. Больше всего попаданий российских ракет было в центральных и северных областях.

В ОП сообщили, что в Киеве ситуация крайне тяжелая, вводятся специальные графики аварийных отключений. В "Укрэнерго" вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании.

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