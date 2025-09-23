- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 2 мин
Сколько еще может воевать Путин: британский полковник ответил
Российская армия истощается, а Кремль отчаянно ищет призывников, привлекая северокорейцев и больных туберкулезом. Что заставляет Путина продолжать войну и сколько еще может воевать Россия — дальше в тексте.
Полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что президент России Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах. Свои цели он озвучил еще несколько лет назад — это полное подчинение Украины, а также изменение границ восстановления бывших советских республик. Для Путина все меньше этого будет считаться провалом.
Об этом он сказал в интервью 24 каналу.
Эксперт отмечает, что Путин продолжает воевать, поскольку видит несколько разрозненную Европу и США, которые не спешат принимать решительные решения относительно Украины. В то же время Кремль пытается убедить россиян в том, что они побеждают, но миллион жертв с начала полномасштабного вторжения и тысячи еженедельно свидетельствуют об обратном.
«Неважно, сколько россиян погибнет»
По словам полковника, российский диктатор чувствует себя в полной безопасности, прячась в бункерах по всей России, поэтому он не ощущает влияния войны на себя. Главной целью для него является наследие «нового царя России», ради которого он готов покончить с жизнью любого количества россиян.
Хэмиш де Бреттон-Гордон также подчеркивает, что ресурсы российской армии истощаются. Это подтверждается не только значительными потерями, но и нехваткой призывников. Очевидным признаком этого является привлечение тысяч северокорейцев, а также формирование батальонов из солдат, страдающих инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез и ВИЧ.
Россия может воевать еще годы
Полковник считает, что Россия может продолжать воевать еще много лет, ведь Путину не важно, насколько сильно страдает его страна и ее граждане. Британская военная разведка оценивает, что для полного захвата Донбасса России понадобится четыре года и два миллиона жизней россиян.
По мнению эксперта, остановить Путина может только возросшая поддержка Украины со стороны НАТО и США, которая убедит диктатора в бесполезности продолжения борьбы.
Напомним, Россия, несмотря на риск, все еще может объявить мобилизацию, но для Кремля это один из наименее желаемых вариантов. Москва может прибегнуть к нескольким сценариям.
Один из них — это получение контроля над белорусской армией. Недавно российские военные завершили обучение в Беларуси и получили 40 тысяч подготовленных бойцов. Пока российский контингент остается в стране, есть возможность перехватить власть у Лукашенко. Хотя вероятность этого сценария невысока, Россия давно его стремится.
Кроме того, Путин может привлечь военных из Северной Кореи, однако есть проблемы с оплатой. По информации источников, Кремль, вероятно, «кинул» Ким Чен Ина на деньги, поэтому неизвестно, согласится ли Северная Корея предоставить новую партию своих солдат.