Сколько еще может выдерживать войну российский ВПК: эксперт назвал срок

У врага уже не получится продвигаться так, как в 2024 году.

Российский военно-промышленный комплекс может выдержать войну нынешней интенсивности дольше всего до конца года. Но это не значит, что у врага закончится вся техника.

Такую оценку военный эксперт, ветеран и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман выразил в интервью "Главреду".

"По расчетам, российский военно-промышленный комплекс может выдержать войну такой интенсивности, как сейчас, дольше всего до конца этого года. Дальше – все, у россиян не хватит сил. Россия и так вытаскивает все, что только возможно, как говорится, по сусекам скребет", – рассказал Гетьман.

В то же время, он акцентировал – это не значит, что у России закончится вся техника.

"Это не так, ведь Россия и танки производит, и ракеты, и все остальное. Однако продвигаться так, как в 2024 году, у российских войск не получится, потому что интенсивность боевых действий снизится", – объяснил эксперт.

К слову, по информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, потери России с начала 2025 года на фронте достигают уже более 100 тыс. бойцов.