Сколько еще продержится Россия: прогноз профессора Йельского университета

Для того чтобы Россия потерпела поражение, европейцы и североамериканцы должны поставлять Украине больше, чем сейчас.

Американский историк, профессор Йельского университета Тимоти Снайдер выразил мнение, что поражение России возможно на поле боя в течение следующего года или немного больше.

Об этом он рассказал в интервью "Зеркалу недели".

"Максимально достижимый сценарий – это поражение России. И я думаю, что Россия может быть побеждена. Возможно, не на следующей неделе или следующем месяце, но примерно через год или чуть больше этого можно достичь. Я думаю, что российская экономика может продержаться еще около года, но не намного дольше. Однако для того, чтобы Россия потерпела поражение, европейцы и североамериканцы должны поставлять Украине больше, чем сейчас", – подчеркнул он.

Снайдер также отметил, что для существования Украины необязательно возвращать все оккупированные территории, однако необходимо сохранить суверенитет.

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"Минимально достаточный сценарий – это соглашение, которое сохранит украинский суверенитет. То есть для того чтобы Украина существовала, ей не обязательно контролировать всю свою территорию. Однако для того, чтобы существовать, она должна контролировать свою внутреннюю и внешнюю политику", – заявил историк.

Для реализации этого сценария Украина нуждается в сильной армии и международной поддержке.

"Украинская армия может быть настолько велика, насколько украинцы хотят. Что украинская армия может брать оружие у любого по собственному усмотрению. Что украинцы могут присоединиться к любому союзу, к которому они хотят присоединиться. И вместе с этим состоится вступление Украины в ЕС на протяжении, скажем, пяти лет", – добавил он.

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Снайдер подытожил, что минимум, необходимый для Украины – это сохранение суверенитета и перспектива присоединения к Европейскому Союзу. Все меньше этого ученый назвал поражением, которое может поставить под угрозу существование страны.

Напомним, что в Соединенных Штатах Америки считают, что тот объем военной помощи, оказываемой администрацией президента США Джо Байденом, должен обеспечить потребности Украины до конца 2025 года.