Сколько еще Путин будет продолжать войну и от чего это зависит: политолог сделал громкое заявление

По его словам, большое кровопролитие будет продолжаться до января или февраля следующего года.

Полная зависимость Украины от помощи Запада позволяет Путину продолжать войну.

Об этом рассказал политолог, эксперт "Бюро анализа и политики" Виктор Бобиренко в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы должны понимать, насколько уязвима сегодня Украина. У нас нет собственного ресурса, мы полностью зависим от помощи наших союзников. Это большая беда и возможность для Путина. Он точно будет продолжать войну, пока не станет понятно, кто победит в Белом доме, останется ли президент США Джо Байден или вновь придет к власти Дональд Трамп. Это означает, что большое кровопролитие будет продолжаться как минимум до января или февраля следующего года", — отметил он.

Политолог прокомментировал изменение позиции спикера Палаты представителей США Майка Джонсона по поводу помощи Украине.

“Джонсон – карьерист в чистом виде и трампист. Он просто получил от Трампа сигнал "уже можно". У него была задача затягивать с вопросом помощи Украине, чтобы показать, что Трамп, за которым гоняется правосудие, действительно может остановить в США что угодно. Теперь они сказали, что Трамп передумал ”, — отметил он.

“Таким образом Трамп показывает свои возможности и влияние, в том числе на собственную партию. Ведь они могли играть в эту "игру" вплоть до сентября, пока окончательно не выдвинулась бы и третья часть конгрессменов, которые будут идти на ротацию. Так как их выдвигать должна партия, они прямо зависимы от Трампа. Они все понимают и играли за "плохих парней", которые теперь стали "хорошими", потому что Трамп сделал соответствующее заявление по Украине", — сказал Бобиренко.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов Америки и кандидат на президентское кресло Дональд Трамп неожиданно назвал выживание Украины важным для Америки.

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