Россия явно не сможет продолжать войну еще несколько лет, поскольку ее экономические и социальные резервы исчерпываются. Как заявил полковник США в отставке Джон Мир, подчеркивая, что переломный момент в войне не так уж далек.

Об этом он рассказал 24 каналу.

По мнению Мира, хотя Кремль может попытаться пойти на дополнительную мобилизацию, численное преимущество уже не принесет победы. В современной войне технологии нивелируют преимущество количества.

Полковник подчеркнул, что даже российское население, привыкшее к нищете, приближается к пределу терпения.

«Думаю, что мы приближаемся к переломному моменту. Если посмотреть на опрос, то даже там видно, что около 75% выступает за переговоры о завершении войны», — сказал Мир.

Он добавил, что ситуацию будет усугублять нехватка пищи и воды. Кроме того, удары по российским НПЗ оказывают положительное влияние на способность Украины бороться, усиливая давление на агрессора.

Напомним, российский президент-диктатор Владимир Путин пытается преувеличить российские достижения на фронте в Украине. «Фюрер» пытается поддержать ложный нарратив Кремля о том, что победа в так называемой «сво» неизбежна.

Впервые с самого начала полномасштабного вторжения Россия уменьшает военные расходы. В проекте бюджета, представленном в Госдуму РФ, в 2026 году на оборону планируется выделить около $156 млрд вместо более чем $163 млрд в этом году.